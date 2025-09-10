Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum’da devam eden yatırımları ve çalışmaları yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede yatırım ve hizmetleri devam ederken dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Bodrum’daki çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz yerinde inceledi.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz ve beraberindeki daire başkanları, ilgili amirler ilk olarak Mumcular’da Kemer ve Tepecik mahallelerini birbirine bağlayan 4,6 kilometrelik yol genişletme ve asfaltlama çalışmasını denetledi. Genel Sekreter Tayfun Yılmaz ve ekibine yol incelemelerinde Kemer Muhtarı İsmail Hamurlu ve Tepecik Muhtarı Şakir Demir eşlik etti.

GENEL SEKRETER YILMAZ, KARAOVA’DA MUHTARLARLA BULUŞTU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz yol incelemelerinden sonra kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.Muhtarlarla mahallelerindeki ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunan Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kırsala, köylere verdiği önem doğrultusunda yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden olan Gündüz Bakımevi çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyesi’nin 3 Gündüz Bakımevi Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz Bodrum Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çırkan, Konacık ve Gümbet’teki Gündüz Bakımevleri’nde incelemelerde bulundu. Gündüz Bakımevleri ziyaretinde ailelerle sohbet eden Genel Sekreter Tayfun Yılmaz öğretmen ve öğrencilere de yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.