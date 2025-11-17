Bursa Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin kültür sanat yaşamına renk katan etkinliklerine de devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği program kapsamında, Yozgat Blues filmi Bursalı sinemaseverlerle buluştu.

Başrollerini Ercan Kesal ve Ayça Damgacı'nın paylaştığı yapım, mütevazı hikâyesiyle izleyiciyi hem düşündürdü hem de duygulandırdı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimin ardından ise yazar ve aynı zamanda filmin senaristi Tarık Tufan'la söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide filmin temaları, karakterlerin iç dünyası ve yönetmenin anlatım dili üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

'ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Film gösterimi ve söyleşi programıyla ilgili açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanatla da geleceğe taşıma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz.

İlçemizin kültürel çeşitliliğini ve sanatla olan bağını güçlendirmek adına düzenlediğimiz etkinliklerin, hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılanması bizleri mutlu ediyor. Yıldırım'da kültür-sanatın herkes için erişilebilir olması adına çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.