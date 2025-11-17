İzmir Efes Selçuk Belediyesi, '1. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Onur Ödülü'nü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'ye takdim etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü sunmak üzere Maltepe Üniversitesi'ne giderek ödülü öğretim görevlilerinin huzurunda Kuçuradi'ye bizzat takdim etti.

Başkan Sengel, Kuçuradi'nin Efes Selçuk'ta düzenlenen Herakleitos Felsefe Günleri'ne sunduğu katkılar için teşekkür ederek, ödülün Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin felsefe alanındaki birikimleri görünür kılmayı amaçladığını vurguladı.

2025 yılında ilki verilen onur ödülünün her yıl farklı bir felsefeciye sunulacağı açıklandı. Öte yandan, Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin adıyla genişletilerek artık 'Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri' adıyla devam edecek.

Başkan Sengel, felsefe günlerine özel olarak Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile bir söyleşi gerçekleştirdiklerini ve bu söyleşinin Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri 5'in açılış oturumunda katılımcılarla buluşacağını ifade etti.

Bu yıl 'Demokrasiye ve Cumhuriyete Felsefe ile Bakmak' temasıyla Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğinde düzenlenecek geleneksel felsefe günlerinde; düşüncenin, demokrasinin ve Cumhuriyetin temelleri felsefenin rehberliğinde yeniden ele alınacak.

Birbirinden değerli akademisyenlerin katılacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu ise İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olacak.