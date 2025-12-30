Bursa'da Yıldırım Belediyesi, bir taraftan Bursa'nın en büyük kentsel dönüşüm hamlesini gerçekleştirirken, bir taraftan da yeni ulaşım arterleri, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlara bu çalışmaları destekliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2025 yılında 28 bin metre yeni imar yolu açan Yıldırım Belediyesi, 18 bin 420 ton asfalt serimi, 15 bin metrekare bordür döşemesi ve 35 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Şehirlerin yaşanabilirlik parametrelerinden birinin ulaşım olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Kentsel dönüşüm alanında biz artık sadece Bursa'da değil Türkiye'de örnek gösterilen tecrübeli kurumlardan biri haline geldik. Bu başarımızın temelinde kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirmemiz var. Biz sadece binaları dönüştürmüyoruz. Yeni ulaşım arterleri, yeni sosyal tesisler, yeşil alanlar, kütüphaneler ile şehrimizi dönüştürüyoruz' dedi.

'YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Yıldırım'ın yüzölçümü ile nüfusunun ters orantılı olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu durumun kentsel dönüşümden ulaşıma, birçok alandaki çalışmaları zorlaştırdığını ifade ederek, 'Biz göreve başlarken bu gerçekleri ve zorlukları en ince detayına kadar hesapladık. Yıldırım'ın güvenli, modern konutlar kadar gelişmiş bir ulaşım ağına da ihtiyacı var. Bu farkındalıkla görev sürecimiz boyunca 185 bin metrekare yeni imar yolu açtık. Özellikle Ankara Yolu'na paralel ve dikey alternatif güzergahlar oluşturarak, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Yıldırım'ın değerine değer katmak için yeni ulaşım arterleri oluşturarak hayatın her alanında insanlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz' diye konuştu.