Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı için başvuruların başladığını duyurdu. Tüm masrafların Bakanlık tarafından karşılanacağı programda gençler, ata yurtta kültürel ve tarihi bir yolculuğa çıkacak.

ANKARA (İGFA) - 'Ana yurttan ata yurda gönül köprüsü' sloganıyla duyurulan Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişim Programı için başvuru süreci başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen programın son başvuru tarihi 6 Mart 2026 olarak açıklandı.

Program kapsamında Türkiye'den seçilecek gençler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek başta olmak üzere birçok önemli noktada kültürel, tarihi ve akademik etkinliklere katılacak.

6 GÜNLÜK YOĞUN PROGRAM

Altı gün sürecek değişim programının ilk günü Bişkek'te karşılama, açılış ve kültürlerarası tanışma etkinlikleriyle başlayacak.

İkinci gün rehberli şehir turu düzenlenecek. Katılımcılar; Ala-Too Meydanı, Manas Heykeli, Kırgızistan Devlet Tarih Müzesi ve Zafer Meydanı gibi önemli noktaları ziyaret edecek. Ayrıca Kırgızistan Ulusal Akademisi veya kültür merkezlerinde ortak Türk tarihi ve Manas Destanı üzerine sunumlar gerçekleştirilecek, geleneksel el sanatları atölyelerine katılım sağlanacak.

Üçüncü gün programı doğa teması öne çıkacak. Ala Arça Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yapılacak ve çevre bilinci atölyeleri düzenlenecek.

Dördüncü gün ise Issık Göl çevresinde göçebe yaşam kültürü tanıtımı, yurt (bozüy) deneyimi ve geleneksel Kırgız oyunları etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Beşinci gün, Türkiye Maarif Vakfı okul ziyareti ile eğitim sistemleri karşılaştırılacak, gençlik ve kültürel diplomasi temalı ortak atölyeler yapılacak. Program veda gecesiyle sona erecek. Altıncı gün genel değerlendirme toplantısının ardından Türkiye'ye dönüş gerçekleştirilecek.

TÜM MASRAFLAR BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Program kapsamında Türkiye-Kırgızistan gidiş-dönüş uçak biletleri Bakanlık tarafından temin edilecek. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. İkamet edilen ilden havalimanına ulaşım masrafları ise katılımcı tarafından karşılanacak, program sonrası bilet ibrazı ile geri ödeme yapılacak.

Başvurular, Bakanlığın e-genc sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Programa kabul edilen katılımcılardan öğrenci belgesi, diploma, adli sicil belgesi ve varsa yabancı dil belgesi talep edilecek.

Pasaportu olmayan katılımcıların bir hafta içinde umumi (bordo) pasaport çıkarması gerekecek. Pasaport masrafları katılımcı tarafından karşılanacak ve mevcut pasaportların program bitiş tarihinden itibaren en az altı ay geçerliliğe sahip olması şartı aranacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, programın Türk dünyası arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve gençler arasında kalıcı bir gönül köprüsü kurmayı hedeflediğini vurguladı.