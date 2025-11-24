Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, ilçede görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Yıldırım'da görev yapan öğretmenleri unutmadı. Güne, Yunus Emre İlkokulu'nda başlayan Başkan Oktay Yılmaz, 4-L sınıfını ziyaret etti.

Ders başladıktan sonra, kapıyı vurarak elindeki çiçekle sınıfa giren Başkan Yılmaz, öğretmen Gürkan Gökbudak ve öğrencilerine sürpriz yaptı.

Çiçek verdiği Gürkan Gökbudak'ın öğretmenler gününü kutlayan Başkan Yılmaz, öğrencilerle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından öğretmenler odasını ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, bir araya geldiği öğretmenlere çiçek ve hediye vererek, öğretmenler gününü kutladı.

'GÖNÜL MİMARLARI'

Başkan Oktay Yılmaz, Öğretmenler Günü'nün ikinci programında ise Merkez İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle kahvaltıda buluştu. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı.

Programda yaptığı konuşmada öğretmenliğin bizim kültürümüzde çok önemli ve saygın bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; 'Öğretmenlik denilince ilk aklımıza gelen aşktır, sevdadır, fedakârlıktır. Öğretmenlerimiz ülkemizin her köşesinde emanet ettiğimiz çocuklarımızı ilimle, bilgi ile buluşturan kahramanlarımızdır. Öğretmen akıldan çok kalpleri inşa eder. Öğretmenlik bizim nazarımızda hep bir medeniyet, kültür taşıyıcısı olarak vasıflandırılmıştır. Eli öpülesi, hürmete layık ve en yüksek mertebede gördüğümüz öğretmenlerimiz her zaman insan yetiştiren, insanı imar eden bir gönül mimarı olarak görülmüştür' ifadelerini kullandı.

'ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM'

Öğretmenler için daima ellerinden gelen hizmet ve desteği verdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; '24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta beni yetiştirip bugünlere gelmemi sağlayan öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Ülkemizin her köşesinde, Bursa'da ve ilçemizde görev yapan istikbâlimizin mimarı bütün öğretmenlerimize saygı, hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu mukaddes görevi yerine getirirken şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi minnetle anıyor, hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum' diye konuştu. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, 'Bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimize nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılarla dolu yıllar diliyorum' ifadelerini kullandı. Öte yandan Öğretmenler Günü nedeniyle Yıldırım Belediyesi tarafından ilçedeki 160 okula çiçek gönderildi.