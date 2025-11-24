İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmen olan eşi Gamze Yıldız'a yaptığı sürprizle hem de tüm öğretmenlere armağan ettiği fidanlarla unutulmaz bir kutlamaya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Başkan Yıldız, sabah saatlerinde eşi Gamze Yıldız'ın görev yaptığı Menemen Asarlık Toki Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler günü kutlamasına başladı.

Ardından da Çiğli Belediyesi'nde görevli öğretmenler ile bir raya geldi.

BAŞKAN YILDIZ'DAN EŞİNE SÜRPRİZ KUTLAMA

Okulda öğretmenlerle sohbet eden Yıldız, eşiyle birlikte sürpriz bir pasta keserek duygusal anlar yaşadı. Gamze Yıldız, 'Sabah farklı bir organizasyona katılacağını biliyordum, bu sürprizi hiç beklemiyordum. Eğitime ve öğretmenlere verdiği değeri bildiğim için çok mutlu oldum' sözleriyle duygularını paylaştı.

AKVARYUM KAFE'DE KAHVALTI VE FİDAN HEDİYESİ

Kutlamalar daha sonra Akvaryum Kafe'de devam etti. Başkan Yıldız, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) öğretmenleri, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri ile kahvaltıda buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğretmenlerle birlikte pasta kesen Başkan Yıldız, günün anısına Mavi Servi fidanı armağan ederek kutlamalara anlam kattı.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÖĞRETMENLER GELECEĞİN MİMARIDIR'

Başkan Yıldız burada yaptığı konuşmada öğretmenlere duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi; 'Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyorum. Öğretmenlerimiz sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren mimarlardır. Sizler çocuklarımızın hayallerine yön veriyor, onların özgüvenini ve karakterini inşa ediyorsunuz. Sokakta, pazarda, her yerde öğretmenlerimizden övgüyle bahsedildiğini duyuyorum. Bu, sizin ne kadar değerli olduğunuzu gösteriyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Eğitim bir toplumun en güçlü temeli, öğretmenler ise bu temelin en sağlam taşlarıdır. Sizler sayesinde Çiğli'nin ve ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak. Nice 24 Kasımlara, iyi ki varsınız.'

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİYLE FİDAN DİKİMİ

Kutlamaların ardından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) İzmir Şubesi - Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte kızılçam fidanları toprakla buluşturuldu.