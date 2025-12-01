İzmit Belediyesi, Derince ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Hüseyin Koç ve Mehmet Akar'ı evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Derince'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Hüseyin Koç ve Mehmet Akar'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Ziyarette İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri yer aldı.

Ailelere, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, şehit yakınlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.