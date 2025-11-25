Yıldırım Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlerin daha sağlıklı ve bilinçli beslenmeleri için 'Sağlıklı Beslenme Seminerleri' projesini hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki okullarda ve spor kulüplerinde verilecek olan seminerlerin ilki Nuri Erbak Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Uzman Diyetisyen Ayla Koparal tarafından verilen seminer gençlerden yoğun ilgi gördü.

Diyetisyen Koparal, Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Sağlıklı Beslenme Seminerleri'nde büyüme ve gelişim döneminde doğru beslenme, sağlıklı beslenme, sporun önemi ve enerji yönetimi konularında gençleri bilgilendirdi.

Gençleri hayatın her alanında desteklemek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak bizim sorumluluklarımızdandır. Sağlıklı beslenme ve düzenli spor, güçlü bir geleceğin temelini oluşturuyor. Bu nedenle seminerlerimizi daha fazla gencimize ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.