İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 110 milyar TL'lik 2026 bütçesi ve ESHOT'un 29,4 milyar TL'lik bütçesi İzmir Büyükşehir Meclisi'nde kabul edildi. Bütçenin yüzde 30'u yatırımlara ayrılırken, ESHOT'un 630 yeni elektrikli otobüs alımıyla kent tarihinin en büyük filo yatırımı yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı'nı Meclis'ten geçirdi. Belediyenin toplam bütçesi 110 milyar TL, ESHOT'un bütçesi ise 29 milyar 400 milyon TL olarak belirlendi. Belediye bütçesinin yüzde 30'u yatırımlara ayrılırken, aslan payı ulaşım ve altyapı harcamalarına yönlendirildi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, 'İzmir halkı emin olsun. Yol, tünel, çöp, metro, kentsel dönüşüm başta olmak üzere hedeflediğimiz her işi yapacağız' dedi. Tugay, belediyenin borç yönetiminde de önemli adımlar attığını belirterek, kötü ekonomik koşullara rağmen mali disiplini sağladıklarını vurguladı.

Başkan Tugay, devam eden yatırımlardan Karşıyaka Stadı, Opera Binası, Portakal Vadisi ve Buca Metrosu projelerine değinirken, Ulaşım Master Planı'nın güncellendiğini ve şehir merkezindeki trafik sorununa toplu taşıma önceliğiyle çözüm üretileceğini söyledi. Sosyal hizmetler ve çevre yatırımları da bütçede öncelikli yer tuttu. 5,1 milyar TL sosyal hizmetler, 6,5 milyar TL Tek Sağlık ve 6,4 milyar TL sürdürülebilir çevre ve kırsal kalkınma yatırımlarına ayrıldı. Kurumsal kapasite, dijital dönüşüm, kültür-sanat ve tarihsel çevre için de 1,79 milyar TL kaynak ayrıldı.

ESHOT'un 2026 bütçesi ise oy birliğiyle kabul edildi. 29,4 milyar TL'lik bütçe kapsamında 630 yeni 'Nazar Boncuğu' otobüs ve lastikli tramvay tipi elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek. Bu yatırım, İzmir tarihinin tek seferde yapılan en büyük otobüs alımı olma özelliğini taşıyor. Otobüsler, güzergâh üzerinde hareket halindeyken şarj olabilen 'dinamik şarjlı' sistemle hizmet verecek.

ESHOT'un 80 milyon avroluk kredi anlaşması Hazine ve Maliye Bakanlığı onayını bekliyor. Onay sonrası Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi hayata geçerek İzmir'in sıfır karbon hedefleri doğrultusundaki adımlarını hızlandıracak.

Belediye bütçesinin toplam gideri 110 milyar TL, gelir bütçesi 92 milyar TL, finansman ise 18 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımlar arasında 33,3 milyar TL'lik sermaye gideri, 31,5 milyar TL mal ve hizmet alımı, 15,1 milyar TL cari transfer ve 7,1 milyar TL personel gideri yer aldı.