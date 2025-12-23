Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen 'Kentbilim Lisansüstü Araştırma Desteği Programı' kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. 14 ana tema altında yapılan başvurularda destek almaya hak kazanan tez ve makale çalışmalarının sonuçları açıklandı.

KOCAELİ (İGFA) - Akademik bilgi üretimini teşvik eden ve üniversitelerle yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ile birlikte yürüttüğü 'Kentbilim Lisansüstü Araştırma Desteği Programının' sonuçlarını açıkladı. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından titizlikle incelenen çalışmalar arasından destek almaya hak kazanan tez ve makaleler belirlendi.

14 ANA TEMADA KENT ODAKLI ARAŞTIRMALARA DESTEK

Şehircilik ve altyapıdan çevre ve tarıma, akıllı şehirlerden kültür ve sanata, kadın, aile, gençlik, spor, sanayi, ekonomi ve istihdama kadar 14 ana tema altında yapılan başvurular değerlendirmeye alındı. Toplam 2 milyon 900 bin TL bütçeye sahip program kapsamında Kocaeli'nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefleyen çalışmalar önceliklendirildi. Desteklenen araştırmalar, belirlenen takvim doğrultusunda izlenecek ve raporlama süreçleriyle takip edilecek.

HEDEF, DAHA YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ

Kentbilim Lisansüstü Araştırma Desteği Programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde; çalışmaların bilimsel niteliği, yöntemsel tutarlılığı, özgünlüğü, kente sağlayacağı katkı ve uygulanabilirliği temel ölçütler olarak dikkate alındı. Bu kriterler doğrultusunda destek almaya hak kazanan araştırmacıların listesi ile programa ilişkin tüm detaylara Kentbilim'in resmi internet sitesi (kentbilim.kocaeli.bel.tr) üzerinden erişilebilecek. Kentbilim Programı ile akademik bilgiye dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilerek daha yaşanabilir bir Kocaeli oluşturulması hedefleniyor.