Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yayımladığı yeni yıl mesajında 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirirken, 2026 yılı için 'daha güçlü ve daha yaşanabilir bir kent' sözü verdi.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girerken ilçe halkına seslendi. Göreve geldiği günden bu yana ortak akıl ve iş birliğiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Ercan Özel, ilçenin her köşesine dokunan projelerin yeni yılda da hız kesmeden süreceğini ifade etti.

'SOKAKTA, PAZARDA, TARLADA HEMŞEHRİLERİMİZLE YAN YANA'

Geride kalan yılı değerlendiren Başkan Ercan Özel, belediyecilik anlayışlarının temelinde samimiyet ve vatandaşla iç içe olmanın yattığını belirtti. Ercan Özel mesajında; 'Sokakta, pazarda, tarlada, esnafımızın dükkânında, gençlerimizin yanında, büyüklerimizin duasında hep hemşehrilerimizle yan yanaydık. Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten çevre çalışmalarına kadar Yenişehir'in her köşesinde iz bırakmaya gayret ettik' ifadelerine yer verdi.

YATIRIMLAR VE TEMELLER 2026'DA DA SÜRECEK

İlçenin geleceğini şekillendirecek büyük projelerin adımlarının atıldığını hatırlatan Başkan Ercan Özel, 2026 yılı hedeflerini şu sözlerle aktardı: 'İlçemize kazandıracağımız büyük yatırımların ilk adımlarını attık. Açılışlar gerçekleştirdik, yıllardır beklenen tesislerin temellerini attık. Dur durak bilmeden, ilk günkü heyecanla çalıştık. 2026 yılında da aynı samimiyet, azim ve kararlılıkla Yenişehir'imizi daha güzel ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ'

Başkan Özel, elde edilen başarılardaki en büyük payın Yenişehir halkına ait olduğunu vurgulayarak, 'Ben ve çalışma arkadaşlarım bu yolda en büyük gücü siz değerli hemşehrilerimizden alıyoruz. Destekleriniz, dualarınız ve güveniniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. 2026 yılı evlere sağlık, sofralara bereket ve gönüllere huzur getirmesini diledi.