Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın asansörlerde iç kapı zorunluluğu getiren düzenlemesi, tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişim engeline dönüştü. Engelli psikolog İlknur Peder ve ALS Derneği Başkanı Alper Kaya yetkililere çözüm çağrısı yaptı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 Eylül 2022'de Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesi ile 1 Temmuz 2023 itibarıyla asansörlerde iç kapı zorunluluğu getirildi. Ancak uygulama, küçük kabinli asansörlerde tekerlekli sandalye kullanıcılarının evlerinden çıkmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi.

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan engelli psikolog İlknur Peder, yaşanan durumu 'Bu bir güvenlik değil, erişim ihlalidir' sözleriyle özetledi. Peder, 'Eski binaların büyük çoğunluğunda asansör kabinleri dar. Yıllarını vererek ev sahibi olmuş binlerce engelli bir gecede asansörlerini kullanamaz hâle geldi' dedi.

Kendisi de ALS hastası olan ALS Derneği Başkanı Alper Kaya ise asansör düzenlemesinin yalnızca engellileri değil, yaşlıları da etkilediğini vurguladı. Başkan Kaya, 'Tekerlekli sandalyelerin standart ölçüleri belli. Bu düzenlemeye muafiyet tanınmalı veya alternatif teknik çözümler sunulmalı' ifadelerini kullandı.

İlknur Peder ve Alper Kaya, yetkililere açık çağrı yaparak; 'Küçük asansör kabinleri için muafiyet düzenlemesi uygulanmalı. Tekerlekli sandalye ölçüleri ve erişilebilirlik kriterleri dikkate alınarak alternatif kapı sistemleri geliştirilmeli. Yönetmelikler hazırlanırken engelliler sahada sürece dahil edilmeli ve erişilebilirliği engelleyen uygulamalar durdurulmalı ve hak temelli denetimler yapılmalı' diyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Erişilebilirliğin ayrıcalık değil, temel bir insan hakkı olduğunu belirten uzmanlar, düzenlemenin engellilerin yaşam hakkını kısıtlamadan yeniden gözden geçirilmesini talep etti.