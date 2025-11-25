Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ'ın ekmeğe yaptığı ani zammı eleştirerek, kararın belediyenin bilgisi dışında alındığını belirterek, halkın mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ'ın ekmeğe yaptığı zam kararına ilişkin açıklamada bulunarek, yerel yönetim olarak kendilerinin de vatandaşlar gibi bu zammı şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Zam kararının belediyenin bilgisi dışında alındığını vurgulayan Başkan Özel, 'YESAŞ, yönetim zaafiyeti nedeniyle kendi kararıyla fiyatları artırmıştır. Bu durum, kurumun kuruluş felsefesine aykırıdır' ifadelerini kullandı.

'YÖNETİM ZAAFİYETİ VARDIR'

Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu'nun 'Bursalılar rahat olsun, bu yıl ekmeğe zam yok. Halkımız bizim dışımızda yapılan hiçbir açıklamaya paylaşıma itibar etmesin' sözlerini hatırlatan Başkan Özel, 'Kâr amacı güden, özel sektör fırıncılarımızın temcilcileri bile fiyatları sabit tutma iradesi gösterirken; kamu hizmeti amacıyla var olan YESAŞ'ın, 'zam' konusunda sektörden daha hevesli davranması ilçe halkımız için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu gelişme göstermektedir ki! Ortada büyük bir tezat ve YESAŞ'ta büyük bir yönetim zaafiyeti vardır' diye konuştu.

Özel, ekmeğin temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Fiyatlandırma süreçlerinde vatandaşın alım gücü esas alınmalı, zam oranı ve zamanı adil biçimde belirlenmelidir' dedi.

Başkan Özel, 'Bugün İnegöl'de, İznik'te, Orhangazi'de ve tüm Bursa genelinde vatandaşımız 15 TL'ye ekmeğe ulaşabiliyorken, Yenişehir'de fiyatın bir anda 20 TL'ye çıkarılması; hemşehrilerimizin haklı tepkisine yol açmıştır. Bu zam ile birlikte YESAŞ'ın 45 yıllık köklü tarihi boyunca ilk kez ekmek, adet bazında bakıldığında diğer ilçelerden daha pahalı hale gelmiştir. Bu durum, kurumun kuruluş felsefesine açıkça aykırıdır.' diye konuştu.

YESAŞ'A GÖREVİNİ YAPMA ÇAĞRISI

Son olarak YESAŞ Yönetim Kurulu'na çağrı yapan Başkan Ercan Özel, 'Asıl sorgulanması gereken ise 45 yıldır dar gelirlinin sofrasına destek olmak için faaliyet gösteren YESAŞ'ın, nasıl bu kadar kısa sürede bu noktaya taşındığı ve borçlarını dahi ödeyemez hale geldiğidir. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, yine yanındayız. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması, ekmek fiyatının makul seviyelere çekilmesi ve kuruluş amacına uygun hareket edilmesi için Yönetim Kurulu'nu göreve davet ediyorum' dedi.