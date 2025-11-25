Bursa Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Uzun, düzenlenen törenle görevi Cengiz Uç'tan devraldı.

BURSA (İGFA) - İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen törende konuşan Cengiz Uç, Kestel'de görev yapmaktan ve eğitim camiasının bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görev süresi boyunca kendisinden desteklerini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Görevi devralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, yeni dönemde ilçedeki eğitim standartlarını koruyup geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitimde kaliteyi artırmak adına var gücümüzle çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı; biz de devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıma gayretinde olacağız. Sayın Cengiz Uç'a ilçemize kattığı değerli hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum.'

Devir teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.