Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı İncirli Köyü’nde olası bir orman yangını, köylülerin hızlı ve duyarlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Köy yakınındaki ormanlık alanın kıyısında iki ayrı noktada kuru otların tutuştuğu ihbarı üzerine harekete geçen vatandaşlar, yangın tankeriyle alevlere müdahale ederek ormana sıçramasını engelledi.

Yaz ayları boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden ilçelerden Yenişehir’de olası bir yangın felaketi köylülerin duyarlı davranışla önlendi. Köyden geçen Yenişehir-Bilecik karayolunun kıyısındaki otlardan dumanların yükseldiği ihbarını değerlendiren İncirli köylüleri hemen bölgeye giderek yangın tankeriyle müdahale etti. Alevler çam ve meşe ağaçlarından oluşan ormana sıçramadan söndürüldü. Bu sırada yetişen itfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışması yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gittiklerinde otların iki yerden tutuşturulduğunu gördüklerini anlatan İncirli Muhtarı Ender Zengin, “Ormanın kıyısındaki otlar iki ayrı yerden, yaklaşık 10-15 metre arayla tutuşmuştu. Hemen köyün yangın tankeriyle müdahale ettik. Bu sırada itfaiye ekipleri de geldi. Çok şükür alevler ormana sıçramadı. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.