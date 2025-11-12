Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars ve yönetimi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars ve yönetimi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Emeklilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, 'Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarımızı anlatma fırsatı bulduk. Kendisine, yakın ilgisi için şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Dernek şubesi olarak emeklilerin sadece aile bütçelerine katkı sağlamalarının yanı sıra onları hiç görmedikleri yerlere götürerek sosyalleşmelerini ve milli tarihimizin, kültürümüzün zenginliklerini yerinde görmelerini de sağladıklarını belirten Pars, '25 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle, emeklilerimizin başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması için özverili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

Ziyaretin sonunda TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars ve yönetimi, Vali Erol Ayyıldız'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.