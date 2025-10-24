Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Thi Thu Ha Dang'ı ağırladı

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükelçi'yi Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Asya ülkeleriyle güçlü ilişkiler yürütmeye devam ettiklerini vurguladı.

Konya'nın tarihi ile bugünkü sanayisi, tarımı ve ekonomisi hakkında bilgi veren Başkan Altay, 'Belediyecilik anlamında Türkiye'de geçmişten itibaren en iyi modellerden birisi Konya. Umarım ziyaretiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine vesile olur' ifadelerini kullandı.

Vietnam Ankara Büyükelçisi Thi Thu Ha Dang da Konya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, sıcak ev sahipliği için Başkan Altay'a teşekkür etti. Büyükelçi Thi Thu Ha Dang,'Hoşgörülü insanları ve zengin kültürüyle çok güzel bir ülkeniz var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok güçlü ve gelişmeye de devam ediyor. Umuyorum ki iki ülke arasındaki ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gelecektir' değerlendirmesini yaptı.