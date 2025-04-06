Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’ni çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizleyerek gün yüzüne çıkardı.BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla başlatılan Çarşıbaşı Meydanı Projesi ile yeniden hayat buldu.

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi” ifadelerini kullandı.

Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı.Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi.????Bursa pic.twitter.com/6w8iFDbquG— Murat KURUM (@murat_kurum) April 6, 2025

19 BİN METREKARE AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

İlk olarak, Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi’nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı’nı da içine alan 19 bin metrekarelik bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Hanlar Bölgesi’nin hemen altında ise yer altı otoparkı çalışmaları devam ediyor.

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, projenin önemine dikkat çekerek, 25 senelik bir hayal olarak değerlendirilen proje olduğunu belirti. 8 Kasım 2019 tarihinde Bakan Kurum’un Bursa'ya yaptığı ziyaret ile yeniden gündeme geldiğini belirterek, "Talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi’ni tarihi dokusunu ortaya çıkararak geleceğe taşıyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında silüeti bozan 63 yapı yıkıldı, bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yer altında ise 12 bin 500 metrekarelik otopark alanı tasarlandı" diye konuştu.