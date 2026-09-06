Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Kent Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, projenin doğal yaşam alanlarını, tarım arazilerini ve içme ile sulama su kaynaklarını tehdit ettiği belirtilerek, ÇED sürecinin durdurulması ve projeye 'ÇED Olumsuz' kararı verilmesi talep edildi.

Açıklamada, Benez Madencilik'in bölgede daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak, şirketin 2022 yılında 5 köyü kapsayan 40 bin dekarlık alanda maden ocağı açmak istediği, ancak köylülerin tepkisiyle karşılaştığı ifade edildi. Şirketin 2026 yılı Nisan ayında projeyi bu kez 4 köyü kapsayan 19 bin 940 dekarlık alanda yeniden gündeme getirdiği, 1 Temmuz 2026'da yapılması planlanan Halkın Katılımı Toplantısı'nın ise halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Açıklamada, projenin 'revizyon' gerekçesiyle geri çekildiği ancak daha sonra herhangi bir somut değişiklik yapılmadan yeniden sunulduğu da belirtildi.

270 İTİRAZ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

Keşan Kent Konseyi öncülüğünde 28 Ağustos'ta dört köyde eş zamanlı bilgilendirme toplantıları düzenlendiği, ardından 270 vatandaşın imzasını taşıyan itiraz dilekçelerinin 4 Eylül 2026'da Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. Bölgede yaşayan yurttaşların, maden projesine karşı hukuki ve toplumsal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

MUHTARLARDAN ORTAK BAŞVURU

Hasköy, Şehitler, Işıklı ve Çandır köy muhtarlarının da projeye karşı ortak duruş sergilediği belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara görüş bildirilmesi için başvuru yapıldığı kaydedildi.

Başvuruda bulunan kurumlar arasında Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü / Keşan Orman İşletme Müdürlüğü yer aldı.

Köylüler, bentonit ocağının bölgede toz ve gürültü kirliliğine, yeraltı su kaynaklarının azalmasına, 1. sınıf tarım arazileri ile orman ekosisteminin zarar görmesine neden olacağını savundu. Açıklamada ayrıca, Şehitler ve Işıklı köyleri arasındaki dere ovasında DSİ tarafından yapılan kapalı devre sulama sisteminin bu yıl hizmete açıldığı hatırlatılarak, projenin su kaynakları açısından büyük risk taşıdığı ifade edildi.

Keşan Kent Konseyi ve bölge halkı, yetkililere sorumluluk alma çağrısı yaparak, ilgili kurumları projeye olumsuz görüş vermeye davet etti.