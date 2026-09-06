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Çalışmalara Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının unsurları da katılıyor

Hatırlanacağı gibi Tuğberk İmamoğlu gemisi, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana gelen kaza sonrası batmış, gemide bulunan mürettebatın bulunması amacıyla bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

MSB'nin açıklamasında, 'Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor' ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geminin denizin yüzlerce metre altındaki konumunun TCG Akın kurtarma gemisinde bulunan TCB Istakoz-2 ROV cihazı ile teşhis edildiğini duyururken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların bölgedeki çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü kaydedildi.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye yönelik arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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