Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Yangına 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahalenin 5 uçak ve 13 helikopterin yanı sıra 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personelle sürdürüldüğünü açıkladı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü paylaşımında, 'Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

Yangının çıkış nedeni ve kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

???? ANTALYA / SERİK



5 Uçak

13 Helikopter

75 Arazöz

3 İş Makinesi

450 Personel#Antalya #Serik'te orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.



Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/DFGAC70WdS — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 6, 2026