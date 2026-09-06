Düzce'nin Cumayeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Mücahit Mutlu'nun kullandığı traktör, ilçeye bağlı Avlayan Köyü Kabaçayır mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Mutlu, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Mutlu'nun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Mutlu'nun cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.