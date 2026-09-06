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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Mutlu'nun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Mücahit Mutlu'nun kullandığı traktör, ilçeye bağlı Avlayan Köyü Kabaçayır mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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