Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis trafiğine yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellenmesi için adli karar alınırken, 1.048 kişi ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, operasyonun Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesmek amacıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi.

345 yasa dışı bahis sitesi tespit edildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1.200 IBAN tespit edildi.

Operasyonda ayrıca yasa dışı bahis bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi belirlendi. Bu sitelere erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, paylaşımında spor karşılaşmalarının yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.