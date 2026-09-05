Bursa'nın köklü termal miraslarından Keramet Ilıcası, Orhangazi Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen dönüşümün ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin ağaçlarının arasında yaklaşık iki bin yıldır yeryüzüne ulaşan termal su, bugün Keramet Ilıcası'nın yeni hikayesine hayat veriyor. Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle bölgenin önemli doğal ve kültürel değerlerinden biri olan Keramet Ilıcası, Orhangazi Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen dönüşümün ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yıl boyunca 30-34 derece sıcaklığını koruyan doğal mineralli kaynak suyunu merkezine alan Keramet Ilıcası; termal deneyimi, doğayı, yeme-içme olanaklarını ve farklı yaş gruplarına yönelik sosyal alanları bir araya getiriyor.

Şehir yaşamının temposundan uzaklaşmak ve doğayla yeniden buluşmak isteyen ziyaretçiler için yeni bir kaçış noktası sunan Keramet Ilıcası, geçmişten taşıdığı mirası bugünün yaşam ve deneyim anlayışıyla yeniden yorumluyor.

DOĞAL DOKUSU KORUNARAK YENİDEN HAYAT BULDU

Keramet Ilıcası'nın dönüşümünde, tarihi mirasın korunması kadar alanın doğal karakterinin yaşatılması da temel önceliklerden biri oldu. Mevcut zeytin ağaçları korunurken yeni kullanım alanları, çevrenin doğal yapısına uyum sağlayacak şekilde planlandı.

Doğaya müdahale etmek yerine onunla birlikte var olmayı esas alan bu yaklaşım sayesinde Keramet Ilıcası; geçmişiyle bağını koruyan, doğal çevresini deneyimin bir parçasına dönüştüren ve bugünün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir yaşam alanı olarak yeniden şekillendi.

GEÇMİŞİN ŞİFASI, BUGÜNÜN YAŞAM DENEYİMİYLE BULUŞUYOR

Keramet Ilıcası'nın yeni döneminde termal deneyim, doğayla iç içe geçirilen keyifli bir günün parçasına dönüşüyor. Ziyaretçiler doğal kaynak suyunun keyfini çıkarırken dinlenme ve deneyim alanlarında vakit geçirebiliyor; günübirlik ziyaretlerinde doğanın içinde sakin ve keyifli bir gün geçirebiliyor.

Hidromasaj Havuzu ve dinlenme alanları termal deneyimi tamamlarken, Manzara Restoranı doğayla çevrili atmosferinde ziyaretçilere keyifli bir mola sunuyor. Aromatik Bahçe, Refleksoloji Yolu ve seyir terası alanın farklı noktalarında doğayla temas kurmaya imkan tanırken; çocuklara özel su parkı ve sosyal alanlar Keramet Ilıcası'nı farklı yaş gruplarının birlikte vakit geçirebileceği bir destinasyona dönüştürüyor.

İKİ BİN YILLIK MİRASTAN DÖRT MEVSİM YAŞAYAN BİR DESTİNASYONA

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova başta olmak üzere çevre illerden günübirlik ulaşılabilen Keramet Ilıcası, konumuyla Orhangazi'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturuyor.

Roma döneminden bugüne uzanan geçmişi, doğal mineralli sıcak suyu, zeytin ağaçlarıyla çevrili atmosferi ve yeni yaşam alanlarıyla Keramet Ilıcası; yalnızca termal sudan yararlanılan bir alan olmanın ötesinde, doğayla buluşmak, dinlenmek ve birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen ziyaretçiler için dört mevsim yaşayan bir destinasyon olarak öne çıkıyor.