Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenenHava Kalitesini İyileştirme Projesi’nin 2. Etap çalışmalarında sona gelindi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Hava Kalitesini İyileştirme Projesi kapsamında ücretsiz doğalgaz desteği çalışması ile5 farklı ilçede 250 haneye doğalgaz ücretsiz şekilde ulaştırıldı. Ailelerin yuvasını ve yüreklerini ısıtan Büyükşehir, büyük memnuniyet kazandı.

300 haneye doğalgaz desteği sağlanacak projede şu ana kadar 5 farklı ilçeden 250 hanenin doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir, bu çalışmayla hanelerde hem yürekleri hem de yuvaları ısıttı. Bu destekten ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden aileler, hanelerine bağlanan doğalgazdan ötürü mutluluklarını ifade ettiler.

Soba derdinden kurtulduğu için mutluluğunu ifade eden84 yaşındaki Sabiha Öz,“Benim sıkıntılarım doğalgaz gelmeden önce anlatılacak gibi değildi. Allah razı olsun. Doğalgazdan sonra evim sıcak, suyum sıcak. Bütün rahatlıklar benim oldu. Şimdi çok rahatım çok iyiyim. Çok şükür doğalgaz geldi. Şimdi hiçbir sıkıntım kalmadı” dedi.

DOĞALGAZIN ÇOK FAYDASI OLDU

Arifiye’de ikamet eden Fikret Şen ise, “Soba ile ısınıyordum. Odunla, kömürle idare ediyorduk. Zorlukları oluyordu. Hanımın sağlık sorunları var. Kovayı doldur boşalt bir sürü zahmetleri vardı. Şimdi çok şükür doğalgaz geldi.Doğalgazın çok faydası oldu bize.Sıcak suyumuz var. Ben de odun, kömür derdinden kurtuldum. Bu proje bizim için çok güzel oldu” diye konuştu.

Projeden faydalanan Fatma Cesur isimli vatandaş daha önce çok zorluklar çektiklerini ifade ederek, “Allah razı olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Erenler ve Akyazı olmak üzere 5 farklı ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda, tesisatın döşenmesi, teknik uygunluğa göre petek/doğalgaz sobası döşenmesi, kombi montajı olmak üzere tüm işlemler hummalı bir çalışmayla gerçekleştiriliyor.