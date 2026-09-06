Düzce'nin Yığılca ilçesi yolunun Nuhlar mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gamze KIR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada araçlarda bulunan Elif G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.