ANKARA (İGFA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'ın bir televizyon programında CHP'nin kapatılmasına yönelik görüşlerine tepki gösterdi. Sarı, CHP'nin tarihsel sorumluluğuna ve temel ilkelerine vurgu yaparak 'Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez' dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın katıldığı televizyon programında CHP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sarı, açıklamasında CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olduğunu vurgulayarak, partinin temel değerleri ve Altı Ok ilkelerinin göz ardı edilmesine tepki gösterdi.

'HANGİ ZİHNİYETE HİZMET ETTİKLERİNİ ORTAYA KOYUYORLAR'

Sarı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerini ve altı okunda vücut bulan ilkelerini yok sayanlar, kişisel menfaatleri uğruna şirazesinden çıkarak hangi zihniyete hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır.'

CHP Sözcüsü, partinin tarihsel sorumluluğuna sahip çıkanların bu yaklaşımlara karşı en güçlü cevabı vereceğini belirtti. Sarı, açıklamasının devamında 'Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin kişisel hesabına, hevesine ya da siyasi çıkarına feda edilemez' ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerini ve altı okunda vücut bulan ilkelerini yok sayanlar, kişisel menfaatleri uğruna şirazesinden çıkarak hangi zihniyete hizmet ettiklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Varlıklarını borçlu oldukları: https://t.co/IJnXcriH6E — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 6, 2026