Spor ve sporcunun en büyük destekçisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede spora erişimi kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtirken amatör spora verilen desteklerin de artarak devam edeceğini söyledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin spora erişimini artırmak ve amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlenen 'Ayni-Nakdi Yardım Programı ve Okullara Spor Malzemesi Dağıtımı' törenine katıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Balıkesir'in geleceğini omuzlarında taşıyan gençlerin ve amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de gençlerin ve çocukların spora erişimini kolaylaştırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

75 MİLYON LİRA NAKDİ DESTEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, amatör spor kulüplerine 75 milyon TL lira destek verdiklerini açıkladı. Amatör spor kulüplerine desteklerin artarak süreceğini belirten Akın, '20 ilçemizde evlatlarımızın spora olan aşkı giderek artsın. Gerisini biz çözeriz. Gençlerimiz, sporu asla bırakmasın. Kötü alışkanlıklara asla bulaşmayın.' dedi.