Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Özge Bayrak Bağcı, 'Victor Türkiye International Championship' kapsamında üstün performans sergileyerek madalya mücadelesinde adını zirveye yazdırdı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Victor Türkiye International Championship, kıyasıya mücadeleler ile Ankara'da tamamlandı.

29 ülkeden toplam 210 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazi Belediyespor'un genç yeteneği Özge Bayrak Bağcı, bir kez daha zirveye tırmandı.

Tek kadınlar kategorisinde boy gösteren Osmangazili sporcu, rakipleri karşısında gösterdiği kararlı ve etkili oyunlarla büyük beğeni toplarken, birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, elde ettiği derece ile Bursa'yı gururlandıran sporcu ve antrenörünü yürekten kutladı.