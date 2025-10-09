Bursa'da spora, sporcuya ve spor kulüplerine her zaman büyük destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi'de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkanlığında gerçekleşen toplantıya Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, Osmangazi ilçesinde bulunan 65 amatör spor kulübü başkan ve yöneticileri katıldı.

Sukaypark'da gerçekleşen buluşmada, dostluk, dayanışma ve ortak hedefler üzerine keyifli sohbetler edildi. Programda ayrıca kulüplere yapılacak araç ve spor malzemesi destekleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARMANIN YOLU SPORDAN GEÇİYOR

Sporun günümüzde ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek olmadığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Madde bağımlılığı ve uyuşturucunun 13-14 yaşlarına kadar indiği maalesef yeteri kadar mücadele edilemediği içinde geleceğimiz olan genç ve çocuklarımız bu batağa hızla sürükleniyor. Bütün dünyanın bu konuda bulduğu çözüm spor, ergenlik çağındaki gençlerin enerjisini sporla doğru yere kanalize ederek kötü alışkanlıklardan kurtarıp hayata daha düzgün hazırlayarak başarılı bireyler yetiştirmenin yolu spordan geçiyor. Fedakarca çalışarak emek sarf ettiği için ben toplantıya katılan amatör spor kulübü başkan ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerinde desteğiyle daha güzel sonuçlar alarak, daha fazla çocuğumuzu spora kazandıracağız. Gençlerimizi kahve köşelerinden ve kötü alışkanlıklardan el birliğiyle kurtaracağız. Bizim yapabileceklerimiz hep yasalar çerçevesinde bu yasalar çerçevesinde şuana kadar 339 kez kulüplere maçlara gitmesi için araç temin ettik, bu desteğin maddi karşılığı 2 milyon 300 bin liraya tekabül ediyor. Yıl sonu tüm kulüplerimize gelen talep doğrultusunda 2 milyon liralık malzeme desteği sağlayacağız. Ne yapacaksak birlikte Osmangazi ve Bursa'da yaşayan gençlerimize ve geleceğimize yapacağız. Onların hayatta daha başarılı ve sağlıklı insanlar olmasına katkı sağlamaya amaçlıyoruz' diye konuştu.

Spor Kulüplerine verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, 'Burada sporu konuşmak için bir ara geldik. Kulüplerimizi hep birlikte daha iyi yerlere taşıyabilmek için başkanımız her zaman yanımızda bu güzel toplantıda bizimle bir araya gelerek bizleri dinlediği için kendisine ayrıca teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

Toplantının da tüm kulüp başkan ve yöneticilerini tek tek dinleyen Başkan Aydın, kulüplerin istek ve taleplerine en kısa sürede çözüm üreteceğinin sözünü verdi.