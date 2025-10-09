Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Üniversite Buluşmaları' kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

KTO Karatay Üniversitesi'ndeki programda konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 'Sayın Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın vizyoner liderliğiyle Konya ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir şehir haline geldi. Şehrimizin ulaşım, çevre, spor, kültür ve eğitim alanındaki yatırımları gençlerimize daha yaşanabilir bir şehir ve daha mutlu bir gelecek sunuyor. Bu vizyon üniversiteler için de çok kıymetli bir motivasyon kaynağıdır. Konya'mızın gelişimine büyük katkı sağlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'KONYA TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, 'Üniversitemiz de gün geçtikçe kendisini geliştiriyor. Temel atmasında bulunmuş birisi olarak bugün geldiği noktadan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Konya'da sizin ilginizi çekecek işler yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz burası bir darülmülk. 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Üniversitemize ismini veren Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve onlarca hatta yüzlerce medresesi olan bir şehirdeyiz. Burası her zaman ilmin ve irfanın merkezi olmuş, özellikle Selçuklu döneminde bölgede yaşanan kargaşada adeta güvenli bir liman olarak hem batıdan hem doğudan gelenlerin buluşma noktası olmuş. Muhyiddin İbnü'l Arabi Hazretleri, Endülüs'te engizisyondan kaçarak Konya'ya gelmiş. Hz. Mevlana Moğollardan kaçarak Konya'ya gelmiş ve burada ilim, irfan üretmişler' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Atmosfer Gençlik Merkezi, Divizyon gibi gençlik faaliyetlerinden bahseden, özellikle gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu'nun Kudüs ve Gazze ile ilgili önemli etkinlikler ve çalışmalar yürüttüğüne değindi. Dünyada yerel yönetimlerin iki önemli gündeminin olduğunu anlatan Başkan Altay, 'Kaynaklar sınırlı, kullanım her geçen gün artıyor. Gelecekte bu sorunu yaşamamak için daha duyarlı olmanız gerekiyor. İkinci konu da göç meselesi. Özellikle savaşlar nedeniyle dünyada inanılmaz bir göç ve göçmen nüfusu var. Aslında göç konusunda 3 temel mesele var. Birincisi göç veren ülkeler ve şehirler, ikincisi göç güzergahındaki şehirler ve ülkeler, üçüncüsü de göç alan, düzensiz göç alan ülkeler ve şehirler. Bunların hepsi travma olarak var. Dolayısıyla bu konular üzerinde hem şehrimizde yaptığımız çalışmaları, hem dünyadaki gelişmeleri takip ederek şehrimizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz' diye konuştu.