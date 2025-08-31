Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışını yaptığı Zamansız Kitaplar Müzesi’yle geçmişin izlerini taşıyan 3 bin kitabı kitap severlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Kültür mirasına katkı sunmak amacıyla arşivinde bulunan 3 bin kitabı gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde kapılarını açan müzede 1929 ve 1990 yılları arasında basılmış nadir eserler bulunuyor.

Müzede bulunan yaklaşık 3 bin seçkin eser Türk edebiyat tarihi açısından önemli örnekler sunarken Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yayımlanan roman ve hikâyeler, dönemin toplumsal yapısını ve edebi anlayışını yansıtıyor.

Müzenin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Şahin, Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Okan Şahin, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ile dernek üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

3 BİNE YAKIN KİTAP VAR

Kitaplarım tamamen bağış usulüyle hiç bir masrafı olmadan müzeye kazandırıldığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, içeriye girildiğinde okumanın engin dünyasıyla baş başa kalabileceğiniz Bursa ve Osmangazi için değerli bir mekan oluştuğunu belirterek, bu nedenle emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Bugün burada sadece bir müzenin değil aydınlık geleceğin kapıları aralandığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Ögretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Şahin ise, "15 yüzyıldan itibaren Bursa’ya farklı görünümlerde farklı etkinliklerle katkı veren Seyyid Usul Kültür Merkezi Osmangazi Belediyesi’nin çabalarıyla birde müze kimliğini üstlenmiştir. Bugün burada sadece bir müzenin değil bilginin, köklü geçmişin ve aydınlık geleceğin kapıları aralanmaktadır. Bu merkez sessiz rafların ötesinde Bursa’nın çocuklarının hayal kurduğu, gençlerinin fikir alışverişinde bulunduğu yetişkinlerinin öğrenmeye devam ettiği bir yaşam alanı olarak geleceğe doğru yol alacaktır” diye konuştu.

Zamansız Kitaplar Müzesi’nin açılışının ardından Başkan Erkan Aydın ve protokol üyeleri müzeyi gezdi.