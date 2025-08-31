Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutladığı günde 5. Engelsiz Deniz Festivali’ni düzenleyerek anlamlı bir birlikteliğe imza attı. Engellerin birer birer aşıldığı festivalde özel bireylerin yaşadığı coşku ve heyecan görülmeye değerdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 5. Engelsiz Deniz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ilerleyen dakikalarda yerini mutluluğa bıraktı.

BAYRAMOĞLU HALK PLAJI’NDA NEŞELİ ANLAR

Her alanda özel gereksinimli vatandaşları sosyal yaşamın içerisinde tutmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Deniz Festivali’nin 5’incisini Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda gerçekleştirdi. Festivale 12 ilçede faaliyet gösteren derneklerden çok sayıda özel gereksinimli vatandaş ve aileleri yer aldı. Festivalin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yıl dönümüne denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artırdı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen festivalde cankurtaranlar, yüzme eğitmenleri ve profesyonel su sporu eğitmenlerinden oluşan geniş bir ekip görev yaparak, engelli bireyler ve ailelerinin gün boyu güvenle vakit geçirmesi sağlandı.

Engelli bireyler ve aileleri, deniz etkinliklerinde jet ski, muz ve ringo, hamburger, kano turu, tekne turu, yüzme, deniz topu ile eğlenceli vakit geçirirken; su oyunları, taş boyama, rozet, şapka tasarım, kalemlik boyama ve çim adam atölyelerinde eğlencenin doruğuna ulaşan katılımcılar yüz boyama ve balon etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, organizasyonun eşitlik, katılım birlikteliğin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyemiz ile beraber tüm Kocaeli için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çetin, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, başta Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.