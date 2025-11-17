Bursa Osmangazi Belediyesi, gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla ilçe genelinde yolları yeni asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz çalışan Osmangazi Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını vatandaşların talepleri doğrultusunda sürdürüyor. Yapılan teknik incelemelerin ardından bozulan asfaltlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülerek yerine yenisi dökülüyor.

Bu kapsamda çalışmaların bir yenisi de İnkaya Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İnkaya Mahallesi 566. Sokak'ta bulunan bozuk asfalt, freze çalışmasıyla tamamen söküldü. Eski asfaltın kaldırılmasının ardından 7 metre genişliğinde ve 175 metre uzunluğundaki yola toplam 250 ton asfalt serilerek bölgenin tamamen yenilenmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı asfalt yenileme çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.