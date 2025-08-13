Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz tatilinde minik öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla “Toprağın Hafızası” temalı özel bir etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği etkinliklerini sürdürüyor. “Toprağın Hafızası” temasıyla düzenlenen etkinlikte, 8-12 yaş grubu minikler, Yaşar Kemal’in Teneke isimli eserinden yola çıkarak hem edebiyatla hem de çeşitli sanat ve oyun aktiviteleriyle buluştu. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, resim kitabı boyadı, yaratıcı drama çalışmaları yaptı, ritim aletleri üretti ve çocuk yogası ile keyifli anlar yaşadı.

Etkinliği yöneten Yaratıcı Drama ve Özel Eğitim Öğretmeni Gülşah Günay, çalışmanın amacının çocuklara hem doğa bilinci hem de iş birliği kültürü kazandırmak olduğunu belirterek, “Yaşar Kemal’in Teneke isimli eserinden yola çıkarak bir toprak atölyesi gerçekleştirdik. Eserde sivrisineklerle mücadele eden, çeltik tarlaları olan bir köyün dönüşümünü ve adalet duygusunu işliyoruz.

Drama canlandırmaları yaptık, ritim aletleri ürettik, çocuk yogası ile denge çalıştık, resim yaptık. Çoraptan sivrisinek yapma etkinliğimizde ise kitaptaki köyde yaşanan sivrisinek sorununa gönderme yaptık. Parkur etkinliği ile özgüvenlerini artırmayı ve takım çalışmasını güçlendirmeyi hedefledik. Tüm malzemeler geri dönüştürülebilir materyallerden seçildi” dedi.

Günay, atölye çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Diğer etkinliklerde de Yaşar Kemal’in eserlerinden ilham almaya devam edeceğiz. Sonraki haftalarda Panorama Müzesi’nde masallar üzerine çalışacağız. Programın finalinde ise Macera Parkı’nda masallarla Yaşar Kemal’i anacak ve onun doğa bilincini çocuklara aktaracağız” ifadelerini kullandı.