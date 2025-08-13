İzmit Belediyesi ile Point Kültür Sanat iş birliğinde Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da düzenlenen “Sanat ve Şehir” panelinde sanatseverler bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Point Kültür Sanat iş birliğinde, şehrin kültürel dokusunu sanatla yeniden şekillendirmek amacıyla “Sanat ve Şehir” paneli düzenlendi. Mimarlar Odası Tarihi Taş Bina’da gerçekleşen panel; sanatı estetik, kültürel ve düşünsel boyutlarıyla kent yaşamına entegre etme konuları çerçevesinde şekillendi.

ARCAN, “SANAT ADINA GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ”

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, “Kentimizin yeni sanat derneklerinden Point Sanat Kültür ile birlikte sanat adına güzel işler yapıyoruz. Daha önce burada sanat ve ekonomi konusunu konuşmuştuk. Bugün de sanat ve şehir konuşacağız. Sanat nefes alıp veriyorsa o kent yaşıyor demektir. Kocaeli bir sanayi kenti ama İzmit son yıllarda Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyonuyla bir kültür ve sanat şehrine dönüştü. Festivaller ve etkinliklerle İzmit’te sanat adına dönüşüm yaşıyoruz” dedi.

SANATIN KENT DOKUSUNDAKİ YERİ UZMANLARCA ELE ALINDI

Moderatörlüğünü Sedat Çiftçioğlu’nun üstlendiği panelde; Bekir Ödemiş, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Mehmet Tunçer ve Mustafa Küpçü gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı. “Sanat bir şehri nasıl dönüştürür?” ve “Kamusal alan sanatla nasıl değer kazanır?” soruları etrafında şekillenen panelde; sanatın kent dokusundaki yeri, kamusal sanatın sorumluluğu, şehir kimliği, estetik müdahaleler, kültürel mirasın çağdaş yorumları ve katılımcı sanat üretimleri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.