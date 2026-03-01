Ramazan ayının mutluluk ve sevincini vatandaşlarla paylaşmak için çeşitli etkinliklere imza atan Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı ve Üftade Meydanı'nda düzenlediği birbirinden güzel aktivitelerle çocuklara ve ailelerine keyifli Ramazan akşamları yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca Osmangazi Meydanı ve Üftade Meydanı'nda vatandaşları pek çok organizasyonla buluşturan Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Osmangazi Ramazan Sokağı' etkinlikleri, her akşam renkli programlara ev sahipliği yaparak çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda Ramazan'ın onuncu akşamında da Osmangazi Meydanı'ndaki Karagöz gölge oyunu ile ateş gösterisi, çocukların ve ailelerin hafızalarından uzun süre silinmeyecek bir zaman geçirmelerini sağladı. Karagöz ile Hacivat'ın eğlenceli diyalogları minik izleyicileri kahkahaya boğarken, aileler de ateş gösterisini büyük bir keyifle izledi. Üftade Meydanı'nda ise maneviyatın ön plana çıktığı Tasavvuf Musikisi Dinletisi düzenlendi. Gecede seslendirilen ilahiler, meydanı dolduran vatandaşları, Ramazan'ın huzur veren ezgileriyle kucakladı.

'RAMAZAN BOYUNCA HER AKŞAM OSMANGAZİ VE ÜFTADE MEYDANI'NDAYIZ'

Osmangazi Meydanı'nda sahnelenen Karagöz gölge oyunu ve ateş gösterisini büyük bir ilgiyle izlediklerini dile getiren Osmangazili vatandaşlar, 'Ramazan akşamları Osmangazi'de çok güzel geçiyor. Meydanlarda her gün birbirinden özel gösteriler düzenleniyor. Bu programları kaçırmamak için her akşam iftardan sonra Osmangazi ve Üftade Meydanı'na geliyoruz. Ramazan ayı, Osmangazi Belediyesi'nin hazırladığı birbirinden özel etkinliklerle daha eğlenceli ve unutulmaz hale geliyor. Düzenlenen etkinliklerle güzel Ramazan akşamları yaşamamızı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

Osmangazi ve Üftade Meydanı'ndaki etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, gösterilerin ardından meydanlarda kurulan stantlardan alışveriş yapma imkanı da buluyor.