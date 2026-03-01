Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 76'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Uraloğlu mesajında, Karayolları teşkilatının yalnızca yol inşa eden bir kurum olmadığını vurgulayarak, 'Bu büyük teşkilat; yalnızca yollar değil, emeği, fedakârlığı ve hizmet aşkını temsil ediyor' ifadelerini kullandı.

Kendisinin de 'karayolcu' kimliğinden geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, Karayolları'nın Türkiye'nin kalkınmasındaki yerini ve önemini çok iyi bildiğini ifade etti. Cumhuriyet'in yol ağını ilmek ilmek ören, gece gündüz demeden çalışan personele teşekkür eden Uraloğlu, tüm çalışanların yıl dönümünü kutladı.