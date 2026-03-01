Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma projeleri kapsamında başlattığı Halk Et projesi Antalyalıların kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı et ihtiyacını karşılayarak Ramazan ayında da vatandaşların ilk tercihi oluyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma projeleri kapsamında hayata geçirdiği Halk Et Projesi, Antalyalıların kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı et ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Üreticiyi destekleyen ve vatandaşın bütçesine katkı sağlayan proje, özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Sofraların bereketlendiği bu dönemde güvenilir ve ekonomik alışveriş imkânı sunan Halk Et, hem fiyat avantajı hem de ürün kalitesiyle vatandaşların ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

GÜVENİLİR ET'İN ADRESİ HALK ET

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hizmeti sunmak amacıyla faaliyet gösteren Halk Et Mağazaları ile Halk Et Mobil Satış Mağazası'nda kırmızı et ürünlerinin yanı sıra sakatat çeşitleri de satışa sunuluyor.

Özellikle Ramazan ayında vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında kıyma ve kuşbaşı öne çıkarken ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi sakatatlar da hijyenik ortamda ve ekonomik fiyatlarla temin edilebiliyor.

Halk Et mağazalarında ayrıca sucuk ve çiğ süt satışı da yapılarak vatandaşların temel gıda ihtiyaçları tek noktadan karşılanıyor.

RAMAZAN AYINDA DA İLK TERCİH HALK ET MAĞAZALARI

Halk Et Dokuma mağazasından alışverişini yapan Fadime Şimşek, Ramazan ayında da ürünleri fiyatı değişmeden uygun fiyatlarla alabildiklerini söyledi.

Şimşek 'Belediyemizden Allah razı olsun. Ramazan ayında da bizi mağdur etmediler. Buradaki ürünler her zaman taze ve bol bulunuyor. Et ve kıymanın yanı sıra süt ve sucuk gibi ihtiyaçlarımı da buradan karşılıyorum. İftarlık yemeklerimiz için alışverişimizi güvenle yapıyoruz, komşularımıza da tavsiye ediyoruz. Fiyatlar bütçemize uygun olduğu için rahatça alışveriş yapabiliyoruz' dedi.