Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu Ramazan Çarşısı'nda etkinliklerine gelecek hafta da dolu dolu devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çarşı, her gün 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yöresel ürünlerden yiyecek ve içeceklere, hediyelik eşyalardan el emeği tasarımlara kadar birçok standın yer aldığı çarşı, aynı zamanda Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtan sosyal bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Gelecek hafta da meydanda geleneksel Ramazan eğlenceleri sahnede olacak. Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları, meddah gösterileri ve orta oyunları, izleyicilere nostaljik Ramazan akşamları yaşatacak. Semazen gösterileri ise manevi atmosferi meydanın dört bir yanına taşıyacak.

Çarşıda, sahne 4 Mart Çarşamba akşamı saat 19.30'da semazen gösterisiyle açılacak. Ardından 19.45'te Karagöz ve Hacivat gösterisi sahnelenecek. Gece, Zati Music konseriyle sona erecek.

7 Mart Cumartesi günü ise 16.00-19.00 saatleri arasında meydanda Ramazan temalı sirk gösterileri ve karakter kortejleri gerçekleşecek. Saat 19.30'da çocuklara yönelikyüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenecek. Program, 19.30'da semazen gösterisi ve 19.45'te Karagöz ile Hacivat gösterisiyle devam edecek. Gece, 20.15'te Alican Gebetto ve Orkestrası'nın 'Eski 45'likler' konseriyle sona erecek.

8 Mart Pazar günü de 16.00-19.00 saatleri arasında sirk gösterileri ve karakter kortejleri gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da çocuk atölyeleri düzenlenecek, ardından Antre Sahne, 'Kırmızı Başlıklı' adlı oyununu izleyiciyle buluşturacak. Program 19.30'da semazen gösterisiyle devam edecek ve 19.45'te gerçekleştirilecek meddah gösterisiyle sona erecek.