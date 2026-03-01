Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa'da düzenlediği iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere her zaman destek olduklarını belirtirken, sosyal desteklerle de 60 bin insana ulaştıklarını belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Mustafakemalpaşa ile sürdürdü.

Mustafakemalpaşa Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar tarafından sıcak bir atmosferde karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, masaları tek tek gezerek görüş ve taleplerini dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçede düzenledikleri kardeşlik sofralarında Bursalılarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti. Mustafakemalpaşa'nın üretimin ve emeğin kenti olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Alın terinin ilçesidir. Verimli topraklarıyla, çalışkan insanlarıyla Bursamızın lokomotif ilçelerinden birisidir. Göreve geldiğimizde üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere hep destek verdik, destek olmaya da devam edeceğiz. Sosyal desteklerimiz 60 bin civarında insanımıza ulaşıyor. Türkiye'ye örnek olacak şekilde paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini uyguluyoruz. Bizler Bursalıları seviyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ramazan ayının ülkemize, kentimize ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Ramazan ayının bereketini, paylaşmanın mutluluğunu aynı sofrada yaşadıklarını belirtti. İlçenin ihtiyaçlarını bildiklerini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerekli adımları attıklarını ifade eden Erdem, her zaman destek veren Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar programının ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, Orta Mahallesi'ni ve Orta Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret ederek halkın taleplerini dinledi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından Şeyh Müftü Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay, Çeltikçi ve Güllüce köylerini de ziyaret ederek köylülerle bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin Durumtay Mahallesi'ne kazandırdığı halı sahada da gençlerle buluşarak hayırlı olmasını diledi.