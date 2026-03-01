Konya Selçuklu Belediyesi çocuklara sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor. 'Sertaç Abi' ismi ile bilinen YouTuber Sertaç Güngör çocuklar ile 'Kardeşlik Buluşması' etkinliğinde bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi sosyal faydayı ve toplumsal sorumluluğu artırma amacıyla düzenlediği kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 'Sertaç Abi' ismiyle YouTube'da eğitici ve açıklayıcı oyun video içerikleri sunan Sertaç Güngör, Selçuklu Merkez Camii'nde 'Kardeşlik Buluşması' için çocuklarla bir araya geldi.

YouTube'da eğitici ve bilgilendirici oyun içerikleriyle milyonlara ulaşan Sertaç Abi'nin programı çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Program boyunca çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Sertaç Abi sosyal medya ve internet kullanımında karşılaşılabilecek zararlı içeriklere dikkat çekti.

Dijital dünyanın imkanlarını doğru ve bilinçli kullanılması konusunda önemli mesajlar verdi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen buluşmada çocukların merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt veren Güngör, esprili diyaloglarıyla programda renkli ve neşeli anlar yaşanmasını sağladı.

YOUTUBER GÜNGÖR: 'SELÇUKLU BELEDİYESİ'NİN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER TÜM İLLERE VE BELEDİYELERE ÖRNEK GÖSTERİLEBİLİR'

Etkinlik sonunda konuşan Güngör, Selçuklu Belediyesi'nin çocuklara yönelik faaliyetlerinin tüm illere örnek gösterilebilecek nitelikte olduğunu belirterek, 'Konya'nın Ramazan ve üç aylarla ilgili çocuklarla yaptığı etkinlikler diğer belediyelere örnek olacak düzeyde. Manevi meselelerde Konya hep önde, çocuklar da bu etkinliklere büyük ilgi gösteriyor' dedi.

Program sonunda çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sertaç Güngör'e ilgi büyük oldu. Etkinlik, Selçuklu Belediyesi'nin çocuklara hediye dağıtımıyla sona ererken, minik katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.