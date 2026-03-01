Depreme dirençli bir Balıkesir için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Akın, depremle mücadele konusunun milli bir dava olarak görülüp öyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ikincisi Sındırgı'da gerçekleşen 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Sındırgı Müzehan'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Akın, Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerin açtığı yaraları el birliğiyle saracaklarını belirtirken depreme dirençli bir kent için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Afetlere karşı güçlü olmanın yolunun günü kurtarmakla değil; doğru hazırlıkla mümkün olduğunu belirten Akın, bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan belediye başkanları, Sındırgı'da esnafları da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların Ramazan ayını kutlayan heyet, Sındırgı'nın eski günlerine kavuşması için her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

'AMACIMIZ 20 İLÇEDE VERİMLİ ÇALIŞMAK'

Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de en önemli amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde şehrin 20 ilçesinde verimli çalışmak olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgılı hemşehrilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

Sık sık Sındırgı'ya ziyaret gerçekleştiren Akın, 'Depremde büyük hasar gören Sındırgı'mızda devletimiz, belediyelerimiz, AFAD'ımız elinden geleni ardına koymadı. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 ilçemizde 200 bine yakın binayı kapsayan envanterin çalışmasını başlatmıştık. Şu an da 135 bin binanın çalışması tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofislerimizi kuruyoruz. 12 ilçeyi kapsayacak şekilde 120 bin binada detaylı analiz yapılmasına yönelik ihalemizi yaptık. Bunu da Bakanlığımızla istişareli bir şekilde yapıyoruz. Depreme dayanıklı bir Balıkesir yaratmak için birlikte hareket etmemizin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu bir Balıkesir planı olarak ortaya koyuyoruz.' diye konuştu.