Müzik, dans, oyun ve neşe dolu anların yaşandığı “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı, bu kez Panayır ve Geçit mahallelerinde yüzleri güldürdü.BURSA (İGFA) - 'Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla düzenlediği etkinlikler, bu kez Panayır ve Geçit mahallelerinde çocuklarla buluştu.

Festival havasında geçen programlara yüzlerce vatandaş katıldı. Panayır Kapalı Pazar Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara yönelik kurulan oyun parkurları, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, yetişkinler de çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Etkinliklerin finalinde ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan “Temiz Orkestra” sahne aldı. Pop, arabesk ve halk müziği parçalarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan orkestra, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Mahalle şenliğinin bir diğer durağı Geçit Mahallesi oldu. Geçit Meşeli Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Akça, Osmangazi Meclis Üyesi Necati Gezer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada da gece boyu süren aktivitelerde çocuklar neşeli anlar yaşarken, büyükler de etkinliklere ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Akça, yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yaz boyunca farklı mahallelerde bu etkinlikleri sürdürerek vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi, yaz ayları boyunca ilçenin farklı mahallelerinde eğlenceli etkinlikler ve açık hava sinema gösterimleri düzenlemeyi sürdürecek.