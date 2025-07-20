Bursa’nın köklü sivil toplum kuruluşlarından Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD), geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı etkinliğini bu yıl da sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Her yıl Muharrem ayının manevi atmosferinde farklı noktalarda düzenlenen aşure ikramı, bu kez Osmangazi ilçesinin Zafer Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ve sıcak ilgisiyle adeta bir buluşmaya dönüştü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı etkinlikte, konuşan Başkan Aydın, “Aşure birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Farklılıklarımız, bir araya geldiğinde nasıl lezzetli ve güzel bir bütün ortaya çıkıyorsa, bizler de birlik ve kardeşlik içerisinde oldukça güçlü bir toplumuz.” diyerek RUMELİSİAD’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

RUMELİSİAD BAŞKANI EVKE: “HER KOŞULDA BİR ARADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem ayı ve aşure geleneğimiz, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Anadolu’nun ve Rumeli’nin ortak değerlerinde yer bulan bu güzellikleri yaşatmak, toplum olarak kenetlenmeye katkı sunmak en temel görevlerimizden biri. Biz de RUMELİSİAD olarak sadece ekonomik alanda değil, sosyal sorumluluğumuzun da gereği olarak, geleneklerimizi her daim yaşatmaya, tüm zorluklara rağmen toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Etkinlik boyunca Zafer Mahallesi sakinleri ve etkinliğe katılan vatandaşlar, dağıtılan aşureleri büyük bir memnuniyetle karşılayarak, böylesine anlamlı bir organizasyon için RUMELİSİAD’a teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür sosyal dayanışma ve paylaşım etkinliklerinin mahalle hayatına sıcaklık ve birlik kattığını ifade etti.

Aşure dağıtımı etkinliği, toplumsal birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.