Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için okul kantinlerine denetimler düzenliyor.BURSA (İGFA) - Okulların açılması ile birlikte çocukların alışveriş yaptığı okul kantinlerinin hijyen ve sağlık koşullarını denetleyen Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ekipleri, çalışmalarına hız verdi.

Osmangazi İlçesi’nde bulunan 186 adet ilk okul, orta okul ve liselerin kantinleri 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca Osmangazi Belediyesi, ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar denetleniyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak adına yapılan denetimlerde ekipler kantinlerde ruhsat, vergi levhası, ürünlerin muhafaza şekilleri, son kullanma tarihi, ilaçlama ve havalandırma, kontrolleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde gerekli koşulları sağlamayan okul kantinlerine 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanıyor.

Osmangazi İlçesindeki okul kantinlerini denetlediklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi Personeli Serhat Day, “Yeni eğitim ve öğretim yıla başladı. Bizde Osmangazi Belediyesi, ekipleri olarak okulların kantinlerini denetliyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşabilmesi, kantinlere girdiğimizde ilk baktığımız ruhsat ve vergi levhası oluyor. Ürünlerin dolaplarda muhafaza koşulları, son kullanma tarihleri, yangın tüpü, ilaçlamaya kadar ince ince ayrıntısına kadar denetliyoruz. Çocuklarımız sağlıklı ürünlere alabilsin diye denetimlerimiz 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edecek” dedi.

Okul kantinlerine sıkı denetimler yaptıklarını belirten Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli Mustafa Can, “Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle okul kantinlerine sıkı denetimler uyguluyoruz. Zabıta Müdürlüğü olarak ruhsat ve hijyen şartlarını kontrol ediyoruz. Yapı Kontrol Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi Gıda teknikeri arkadaşlarımız da gıda ve hijyen yönünden çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Yangın tüplerinden, ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından, ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar bir çok uygulamanın yapıldığı denetimlerde uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapılıyor. Denetimler kantinler uygun koşulları sağlayana kadar 15 günde bir devam ediyor.