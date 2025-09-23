İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u (AK Parti) göreve iade edilmemesi kararıyla görevden uzaklaştırdı. Karar, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, AK Partili Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, Sungur'un hakkında yürütülen soruşturma kapsamında göreve iade edilmemesi kararı alındığını belirterek, "Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un göreve iade edilmemesi kararı alınmış olup, görevden uzaklaştırması sağlanmıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Sungur'un yerine kayyum olarak Belediye Başkan Vekili'nin atandığı ve ilçenin idari işlerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Hatırlanacağı gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.