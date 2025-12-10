Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Orkestrası tarafından düzenlenen 'Roman ve Balkan Gecesi' ile vatandaşlar müzik dolu bir akşam geçirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlediği konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Şef Nevzat Sarıgül yönetiminde sahne alan Çalgıcı Mektebi Orkestrası, birbirinden hareketli eserleri Bursalılar için seslendirdi. Gecede sahne alan sanatçılar Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy, enerjik yorumları ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Salonu dolduran Bursalılar eserlere eşlik ederken hareketli şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Gecede, Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği renkli danslar da etkinliğe ayrı bir coşku kattı. Topluluğun sergilediği ritmik ve canlı performanslar, Balkan ve Roman müziklerinin enerjisiyle birleşerek geceyi bir kültür şölenine dönüştürdü. Program sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.