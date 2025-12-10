Muğla Büyükşehir Belediyesi, dört ilçeyi kapsayan geniş katılımlı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması düzenledi. Yerel yönetim ve STK'lar ortak sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere'deki sivil toplum kuruluşlarını Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki buluşmada bir araya getirdi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda STK yöneticisi katıldı.

Toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, yerel seçimlerden bu yana geçen 1,5 yılda hayata geçirilen hizmetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Kuruma bağlı STK İletişim Şube Müdürlüğü'nün bugüne kadar 458 STK ziyareti gerçekleştirdiği, ortak projeler için görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Yetkililer, STK buluşmalarının ilerleyen dönemde Muğla'nın tüm ilçelerinde sürdürüleceğini açıkladı.

STK'LARDAN İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG VURGUSU

Toplantıda söz alan STK temsilcileri, yerel yönetimle kurulan diyalog ve iş birliği zemininden memnuniyetlerini dile getirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, buluşmayı 'kentin geleceğini kuran büyük bir aile toplantısı' olarak tanımlayarak, herkesin kent yönetiminde söz sahibi olmasına önem verdiklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, STK'larla ortak çalışma kültürünün önemine vurgu yaparak, 'Sivil toplumla birlikte çalışmak zorundayız. Gönüllü emeğiyle topluma katkı sağlayan her kişiyi ve kurumu desteklemek bizim görevidir. Muğla'da iyi niyetle çalışan büyük bir topluluk var. Bu birlik ve beraberliğin zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Ortak amacımız iyilik üretmek.' diye konuştu.